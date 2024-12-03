Лещенко: «Динамо» требуется перезагрузка. Нужна жесткая рука»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» высказался о результатах бело-голубых в последних матчах.
— Я считаю, нужно делать перезагрузку. Менять команду, что-то решать с тренером. Ничего не происходит. Половина сезона впустую. Нужны какие-то меры, причем радикальные, не просто так поговорить. Такое ощущение, что между игроками и тренером идет какой-то компромисс. Такого не должно быть. Нужна жесткая установка, даже какие-то репрессивные меры. Можно давать игрокам понять, что они не выкладываются, уходят от борьбы. Это все какие-то выставочные игры: могу копать, могу не копать...
Это все звенья одной цепи. Что-то надо делать: психологически или физически. Я понимаю, что сложно добираться, всегда для игроков это очень тяжело. Может не получаться, но желание должно быть. Если нет ни желания, нет основания для каких-то разговоров. Это очень печально. Как болельщика, меня это беспокоит.
Также исполнитель оценил игру отдельных футболистов бело-голубых.
— Жестко должно быть все. Никакой либеральности. Это профессиональный спорт. Они получают за это большие деньги. Ну раз вы тратите деньги, отдавайтесь в полной мере. Нельзя халтурить. Это же чистой воды халтура! Видно же потенциал у того же Карраскаля, Лаксальта...
А у наших ребят немного не хватает мастерства. Я бы пробовал молодежь — например, Окишора. Черт с ним, лучше проиграть с молодыми ребятами. Как МБА (баскетбольный клуб из Единой лиги ВТБ — Прим. «СЭ») играет одним русским коллективом в баскетболе? И народ ходит, и интерес какой-то есть, и игроки потом разбегаются по разным клубам. Ну хватит уже этой благотворительностью заниматься! Уже надоело это все. За профессионализм, за то, что они [игроки «Динамо»] получают, нужно отвечать, — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ после 17 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3