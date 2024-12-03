Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Лещенко: «Динамо» требуется перезагрузка. Нужна жесткая рука»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» высказался о результатах бело-голубых в последних матчах.

— Я считаю, нужно делать перезагрузку. Менять команду, что-то решать с тренером. Ничего не происходит. Половина сезона впустую. Нужны какие-то меры, причем радикальные, не просто так поговорить. Такое ощущение, что между игроками и тренером идет какой-то компромисс. Такого не должно быть. Нужна жесткая установка, даже какие-то репрессивные меры. Можно давать игрокам понять, что они не выкладываются, уходят от борьбы. Это все какие-то выставочные игры: могу копать, могу не копать...

Это все звенья одной цепи. Что-то надо делать: психологически или физически. Я понимаю, что сложно добираться, всегда для игроков это очень тяжело. Может не получаться, но желание должно быть. Если нет ни желания, нет основания для каких-то разговоров. Это очень печально. Как болельщика, меня это беспокоит.

Также исполнитель оценил игру отдельных футболистов бело-голубых.

— Жестко должно быть все. Никакой либеральности. Это профессиональный спорт. Они получают за это большие деньги. Ну раз вы тратите деньги, отдавайтесь в полной мере. Нельзя халтурить. Это же чистой воды халтура! Видно же потенциал у того же Карраскаля, Лаксальта...

А у наших ребят немного не хватает мастерства. Я бы пробовал молодежь — например, Окишора. Черт с ним, лучше проиграть с молодыми ребятами. Как МБА (баскетбольный клуб из Единой лиги ВТБ — Прим. «СЭ») играет одним русским коллективом в баскетболе? И народ ходит, и интерес какой-то есть, и игроки потом разбегаются по разным клубам. Ну хватит уже этой благотворительностью заниматься! Уже надоело это все. За профессионализм, за то, что они [игроки «Динамо»] получают, нужно отвечать, — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ после 17 туров.

ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Читайте также
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Популярное видео
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лещенко — о «Динамо»: «Я не вижу желания у игроков. Это очень расстраивает»

Веретенников считает, что гол Лещука — случайность
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости