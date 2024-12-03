Лещенко: «Динамо» требуется перезагрузка. Нужна жесткая рука»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» высказался о результатах бело-голубых в последних матчах.

— Я считаю, нужно делать перезагрузку. Менять команду, что-то решать с тренером. Ничего не происходит. Половина сезона впустую. Нужны какие-то меры, причем радикальные, не просто так поговорить. Такое ощущение, что между игроками и тренером идет какой-то компромисс. Такого не должно быть. Нужна жесткая установка, даже какие-то репрессивные меры. Можно давать игрокам понять, что они не выкладываются, уходят от борьбы. Это все какие-то выставочные игры: могу копать, могу не копать...

Это все звенья одной цепи. Что-то надо делать: психологически или физически. Я понимаю, что сложно добираться, всегда для игроков это очень тяжело. Может не получаться, но желание должно быть. Если нет ни желания, нет основания для каких-то разговоров. Это очень печально. Как болельщика, меня это беспокоит.

Также исполнитель оценил игру отдельных футболистов бело-голубых.

— Жестко должно быть все. Никакой либеральности. Это профессиональный спорт. Они получают за это большие деньги. Ну раз вы тратите деньги, отдавайтесь в полной мере. Нельзя халтурить. Это же чистой воды халтура! Видно же потенциал у того же Карраскаля, Лаксальта...

А у наших ребят немного не хватает мастерства. Я бы пробовал молодежь — например, Окишора. Черт с ним, лучше проиграть с молодыми ребятами. Как МБА (баскетбольный клуб из Единой лиги ВТБ — Прим. «СЭ») играет одним русским коллективом в баскетболе? И народ ходит, и интерес какой-то есть, и игроки потом разбегаются по разным клубам. Ну хватит уже этой благотворительностью заниматься! Уже надоело это все. За профессионализм, за то, что они [игроки «Динамо»] получают, нужно отвечать, — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ после 17 туров.