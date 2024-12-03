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Джикия о переходе Соболева в «Зенит»: «Будь я игроком «Спартака», воспринял бы максимально негативно»

Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Если бы я был игроком «Спартака», я бы воспринял его переход максимально негативно. Сейчас, когда я не игрок «Спартака», я на это немного по-другому посмотрел. Как на желание моего друга, который хочет просто перейти в другой клуб, и все. Сам я не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо» — это принципиальный момент, я носил не один год капитанскую повязку в «Спартаке», — сказал Джикия на YouTube-канале Федора Смолова.

В интервью форварду «Краснодара» Джикия заявил, что покинул «Спартак» не по своей воле.

27-летний Соболев в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне форвард забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: SmolTalk
Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
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