Народный артист РФ, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал трансфер уругвайского футболиста Диего Лаксальта.

«Я о нем не слышал. Но уверен, что все, что делает руководство — правильно. Это все на благо «Динамо». Конечно, если человек поиграл в «Милане», значит, он что-то умеет. Думаю, для нашей лиги это будет качественное усиление. Главное, чтобы он показывал высокий европейский уровень», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» официально объявило о трансфере защитника Лаксальта 22 июня. Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.