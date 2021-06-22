Лещенко — о трансфере Лаксальта: «Если человек поиграл в «Милане», значит, он что-то умеет»
18:18
Народный артист РФ, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал трансфер уругвайского футболиста Диего Лаксальта.
«Я о нем не слышал. Но уверен, что все, что делает руководство — правильно. Это все на благо «Динамо». Конечно, если человек поиграл в «Милане», значит, он что-то умеет. Думаю, для нашей лиги это будет качественное усиление. Главное, чтобы он показывал высокий европейский уровень», — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» официально объявило о трансфере защитника Лаксальта 22 июня. Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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