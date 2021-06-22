Диего Лаксальт о «Динамо»: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

Бывший защитник «Милана» Диего Лаксальт прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места, — цитирует Лаксальта официальный сайт клуба 22 июня.. — Это мотивирует меня. «Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо».

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Динамо» заплатит «Милану» за игрока 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне 28-летний уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч. Вместе с командой он выиграл Кубок Шотландии.