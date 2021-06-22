Футболисты «Ахмата» прилетели в Москву и прошли медицинское обследование

В одной из московских клиник футболисты «Ахмата» прошли во вторник углубленный медицинский осмотр и сдали тесты ПЦР. В среду «Ахмат» заезжает на базу «Динамо» в Новогорске и проведет вечером первую тренировку на летних подготовительных сборах, сообщает пресс-служба клуба.

В одной из московских клиник футболисты грозненской команды прошли во вторник углублённый медицинский осмотр и сдали тесты ПЦР.

В среду «Ахмат» заезжает на базу «Динамо» в Новогорске и проведёт вечером первую тренировку на летних подготовительных сборах. https://t.co/p1whHNgg6O — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 22, 2021

Второй этап подготовки к сезону запланирован на территории Австрии с 10 по 24 июня.