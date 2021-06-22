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Футболисты «Ахмата» прилетели в Москву и прошли медицинское обследование

18:18
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В одной из московских клиник футболисты «Ахмата» прошли во вторник углубленный медицинский осмотр и сдали тесты ПЦР. В среду «Ахмат» заезжает на базу «Динамо» в Новогорске и проведет вечером первую тренировку на летних подготовительных сборах, сообщает пресс-служба клуба.

Второй этап подготовки к сезону запланирован на территории Австрии с 10 по 24 июня.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12391

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Иван Шитик все материалы автора
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