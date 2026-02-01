Нападающий Чумич перешел из «Рубина» в «Сарагосу» на правах аренды до конца сезона

Нападающий Никола Чумич перешел из «Рубина» в «Сарагосу», сообщает пресс-служба казанского клуба.

27-летний серб будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26.

Чумич перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года. За это время он провел за команду 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2027 года.