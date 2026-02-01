Нападающий Чумич перешел из «Рубина» в «Сарагосу» на правах аренды до конца сезона
Нападающий Никола Чумич перешел из «Рубина» в «Сарагосу», сообщает пресс-служба казанского клуба.
27-летний серб будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26.
Чумич перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года. За это время он провел за команду 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: ФК «Рубин»
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|
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|2
|0
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|6
|
6
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|
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
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|
|
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Балтика
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|
|
Андрей Лангович
Ростов
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|1
|
|
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|1
|0
|
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