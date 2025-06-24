L'Equipe: «Осер» отклонил предложение «Краснодара» о переходе форварда Перрена

«Осер» отклонил предложение «Краснодара» о трансфере нападающего Гаэтана Перрена, сообщает L'Equipe.

«Быки» хотели выкупить права на 29-летнего француза за 3 миллиона евро. Отмечается, что переговоры будут продолжены. Игроком также интересуются «Чикаго Файр» из МЛС, «Ланс», «Ренн» и «Париж», которые еще не делали предложений о переходе.

Контракт Перрена с «Осером» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне вингер забил 10 голов и сделал 11 результативных передач в 34 матчах лиги 1.