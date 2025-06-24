Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Сергея Семака

Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Как информирует официальный сайт клуба, главными темами встречи стала подготовка к новому футбольному сезону и стоящие перед командой задачи в чемпионате и Кубке России.

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место в премьер-лиге, в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России команда проиграла ЦСКА.