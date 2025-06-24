Махачкалинское «Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче на тренировочном сборе — 0:0.

Команды провели три тайма по 30 минут.

В прошедшем сезоне махачкалинцы заняли 11-е место в РПЛ. «Уфа» заняла 15-е место в первой лиге.

Товарищеский матч

«Динамо» (Махачкала) — «Уфа» — 0:0