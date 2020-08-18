Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил настрой команды к матчу 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

— Как и любая команда, настраиваемся на победу, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Ставок не делаем — это запрещено по кодексу чести. На всех футболистов, что есть в обойме, рассчитываем.

Учитывая, что провели матч два дня назад, озабочены тем, как подвести команду к предстоящей встрече. Успели ли восстановиться? После игры сможем это оценить.