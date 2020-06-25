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Леонид Слуцкий: «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ»

25 июня 2020, 11:59
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин".
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин".
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

«Да, я был на матче «Локомотив» — «Оренбург», — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — «Локомотив», наверное, одна из самых укомплектованных команд российской премьер-лиги. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу — это вообще украшение нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они делают большую разницу. У них будет дисквалифицирован Жемалетдинов, но не думаю, что какая-то невероятная потеря. Скорее всего, Антон Миранчук появится в стартовом составе, потому что он оправился от травмы. Нам предстоит очень тяжелая игра, потому что «Локомотив» — один из лидеров чемпионата и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результата».

Матч "Рубин" - "Локомотив" состоится 27 июня и начнется в 17.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=tCSf8Hm2ouE

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