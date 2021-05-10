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Леонид Федун прокомментировал прощание с Тедеско после победы над «Химками»

21:45
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Химками» (2:1) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России прокомментировал прощание с главным тренером Доменико Тедеско.

«Тренера проводили, это была последняя игра на нашем стадионе, — сказал Федун. — Слава богу, победили! Итоги подведем позже. Новый тренер? Как будет известно, сообщим».

За тур до конца чемпионата красно-белые занимают второе место, имея в активе 56 очков.

(Артем Калинин)

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