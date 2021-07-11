Владимир Федотов прокомментировал крупное поражение «Сочи» от «Спартака»
20:16
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал крупное поражение от «Спартака» (0:4) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.
— Хороший соперник, хороший спарринг, — сказал Федотов. — Мы знали, что возникнет много вопросов. Много новых людей, есть языковой барьер. Баланса между атакой и обороной сегодня не было. Легко пропускали голы. «Спартак» повел и перешел на игру на контратаках. Мы легко позволяли их проводить. Тем не менее, в первом тайме создали ряд прекрасных возможностей и могли изменить ход поединка.
Следующий матч «Сочи» проведет 14 июля против «Химок».
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