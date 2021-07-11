Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владимир Федотов прокомментировал крупное поражение «Сочи» от «Спартака»

20:16
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал крупное поражение от «Спартака» (0:4) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

— Хороший соперник, хороший спарринг, — сказал Федотов. — Мы знали, что возникнет много вопросов. Много новых людей, есть языковой барьер. Баланса между атакой и обороной сегодня не было. Легко пропускали голы. «Спартак» повел и перешел на игру на контратаках. Мы легко позволяли их проводить. Тем не менее, в первом тайме создали ряд прекрасных возможностей и могли изменить ход поединка.

Следующий матч «Сочи» проведет 14 июля против «Химок».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41733
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Спартак» разгромил «Сочи» в первом туре товарищеского турнира
История любви Екатерины Вилковой и Ильи Любимова
Пропавшую пенсионерку нашли в 320 км от дома без головы
Самолет вернулся в Париж из-за отказа в посадке в Греции
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы