Леонид Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство в этом году»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда не заслужила чемпионства в нынешнем сезоне.

— В следующем туре будете болеть за «Зенит»?

— Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом».

— «Зенит» не такой монолитный, но к нему никто не смог подобраться. Почему так?

— Потому что остальные еще хуже, — сказал Федун.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. «Зенит» лидирует с 58 очками, «Локомотив» идет на 2-й строчке с 52 очками.

(Максим Алланазаров)