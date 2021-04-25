Леонид Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство в этом году»
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда не заслужила чемпионства в нынешнем сезоне.
— В следующем туре будете болеть за «Зенит»?
— Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом».
— «Зенит» не такой монолитный, но к нему никто не смог подобраться. Почему так?
— Потому что остальные еще хуже, — сказал Федун.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. «Зенит» лидирует с 58 очками, «Локомотив» идет на 2-й строчке с 52 очками.
(Максим Алланазаров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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