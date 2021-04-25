Леонид Федун: «Тедеско уходит. Я же не могу его приковать наручниками и оставить»
Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (1:0) подчеркнул, что главный тренер команды Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона.
— Победа тяжелая, — сказал Федун. — Заходил в раздевалку, высказал все что думаю про «Уфу» и сказал, считайте, что вы отмазались. Ноль ударов в створ наших ворот.
— Не просили Тедеско остаться?
— Вы сто раз спрашивали. Он уходит. Я же не могу его приковать наручниками и оставить.
(Максим Алланазаров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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