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Леонид Федун: «Тедеско уходит. Я же не могу его приковать наручниками и оставить»

19:15
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (1:0) подчеркнул, что главный тренер команды Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона.

— Победа тяжелая, — сказал Федун. — Заходил в раздевалку, высказал все что думаю про «Уфу» и сказал, считайте, что вы отмазались. Ноль ударов в створ наших ворот.

— Не просили Тедеско остаться?

— Вы сто раз спрашивали. Он уходит. Я же не могу его приковать наручниками и оставить.

(Максим Алланазаров)

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры