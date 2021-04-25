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«Рубин» — «Краснодар»: «быки» открыли счет

19:19
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«Краснодар» открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». На 17-й минуте отличился Алексей Ионов.

Рубин — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры