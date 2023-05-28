Ледяхов заявил, что «Спартак» будет вдвойне мотивирован в матче с «Пари НН»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 29 тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН».

«Спартак» должен выйти с настроем победить, у команды появился шанс опередить ЦСКА. Останется один матч после этого тура, и сегодня «Спартак» будет мотивирован вдвойне. Скажется ли отсутствие Соболева? «Спартак» обладает хорошей группой атаки. Есть, кто заменит Александра. Если Промес будет в ударе, у красно-белых не должно возникнуть проблем в атаке», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка за 28 матчей. Сегодня, 28 мая, красно-белые сыграют против «Пари НН».