Флорентин подвел итоги сезона в РПЛ для «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Габриеэль Флорентин подвел итоги сезона в РПЛ.

«Мы прикладывали усилия для того, чтобы завершить этот год как можно выше. В этом сезоне мы присмотрелись к соперникам, приспособились и в следующем, надеюсь, мы сыграем лучше. В прошлом году к команде присоединились игроки, которые помогли ей стать сильнее, набрать очки. Я полностью доволен тем, как сложился мой год в «Оренбурге». Я играл в большинстве матчах, пропустил какие-то игры только из-за травмы. Рад, что могу помогать команде. Лучший игрок сезона? Лукас Вера! Мы хорошие друзья, но выбрал я его не по этой причине. Я вижу его как большого футболиста. Игра с ним в одной команде дает мне уверенность в том, что все идет хорошо, а также возможность мечтать о том, что мы с ним окажемся когда-то в топовом европейском клубе», — приводит слова Флорентина Metaratings.ru.

После 29 туров российского чемпионата «Оренбург» с 43 очками занимает восьмую строчку в таблице РПЛ. В 30 туре команда встретится с московским «Динамо» 3 июня в матче, который начнется в 17:00 (мск).