Бывший нападающий «Зенита» Данко Лазович в интервью «СЭ» вспомнил о ситуации в Нижнем Новгороде, когда сотрудник полиции ударил его электрошокером.

— Расскажите о той ситуации в Нижнем.

— Огромный шок для меня. Не верил, что такое может произойти. Сейчас смотрю на эту ситуацию и думаю, что подобное не может повториться. Тогда была хуже инфраструктура, и полиция находилась внутри стадиона. Сейчас такого нет. Это ужасный момент, но важно, что такое не сможет повториться впредь. Полиция вряд ли еще когда-нибудь ударит игрока.

— Вы не считаете, что «Зенит» мог активнее вас защищать в той ситуации?

— Думаю, что они попытались замять эту историю. И они сделали это.

— Почему?

— Я не знаю почему. Надо спросить клуб.

— Может, из-за давления полиции?

— Не знаю. Спустя девять лет никто не спрашивал меня, почему клуб меня не защитил. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Данко Лазовичем можно прочесть на сайте «СЭ».