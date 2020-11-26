РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Лазович — о скандале с электрошокером: «Зенит» пытался замять эту историю"

12:45
Данко Лазович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Данко Лазович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Бывший нападающий «Зенита» Данко Лазович в интервью «СЭ» вспомнил о ситуации в Нижнем Новгороде, когда сотрудник полиции ударил его электрошокером.

— Расскажите о той ситуации в Нижнем.

— Огромный шок для меня. Не верил, что такое может произойти. Сейчас смотрю на эту ситуацию и думаю, что подобное не может повториться. Тогда была хуже инфраструктура, и полиция находилась внутри стадиона. Сейчас такого нет. Это ужасный момент, но важно, что такое не сможет повториться впредь. Полиция вряд ли еще когда-нибудь ударит игрока.

— Вы не считаете, что «Зенит» мог активнее вас защищать в той ситуации?

— Думаю, что они попытались замять эту историю. И они сделали это.

— Почему?

— Я не знаю почему. Надо спросить клуб.

— Может, из-за давления полиции?

— Не знаю. Спустя девять лет никто не спрашивал меня, почему клуб меня не защитил. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Данко Лазовичем можно прочесть на сайте «СЭ».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир