«Акрон» — «Зенит»: Педро открыл счет в матче

Полузащитник «Зенита» Педро открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с «Акроном» — 1:0.

Педро забил на 11-й минуте. Голевую передачу сделал Вендел.

Для 19-летнего футболиста это первый гол за «Зенит» в этом сезоне.