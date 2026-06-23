Мбаппе: «Не смотрю на то, что делает Месси, иначе мне пришлось бы делать больше»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 отметил, что не думает о рекорде Лионеля Месси по голам на ЧМ. В этой встрече капитан французов оформил дубль.

— Я не думаю о титуле лучшего бомбардира, — цитирует L'Equipe Мбаппе. — Для меня самое важное — это сильная командная игра, чтобы мы могли быть уверены в своих силах. Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться. Прежде всего, хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.

— Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет какая-то бесконечная сага о том, кто станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира?

— Нет, никакой саги нет. Лео всегда забивал, он забивает и всегда будет забивать. Не смотрю на то, что он делает, иначе мне пришлось бы делать больше. Я смотрю только на свою команду. Когда забиваешь голы, приближаешься к этому уровню, но я повторяю: для меня важнее следить за прогрессом сборной Франции.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету 27-летнего Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Аргентинцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.