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Мбаппе: «Не смотрю на то, что делает Месси, иначе мне пришлось бы делать больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 отметил, что не думает о рекорде Лионеля Месси по голам на ЧМ. В этой встрече капитан французов оформил дубль.

— Я не думаю о титуле лучшего бомбардира, — цитирует L'Equipe Мбаппе. — Для меня самое важное — это сильная командная игра, чтобы мы могли быть уверены в своих силах. Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться. Прежде всего, хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.

— Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет какая-то бесконечная сага о том, кто станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира?

— Нет, никакой саги нет. Лео всегда забивал, он забивает и всегда будет забивать. Не смотрю на то, что он делает, иначе мне пришлось бы делать больше. Я смотрю только на свою команду. Когда забиваешь голы, приближаешься к этому уровню, но я повторяю: для меня важнее следить за прогрессом сборной Франции.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету 27-летнего Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Аргентинцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?
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