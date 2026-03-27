Ларин — о Пруцеве: «В «Спартаке» заслуживал большего, ему лучше играть в «Локомотиве»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» оценил перспективы полузащитника Данила Пруцева в «Локомотиве».

«Ему лучше играть в «Локомотиве», учитывая опыт в «Спартаке». У железнодорожников он основной футболист и играет по 90 минут. В «Спартаке» он заслуживал большего, но играл столько, сколько давали. В основе хочет играть любой игрок, который находится в команде. Не удивительно, что ему больше нравится в «Локомотиве», поскольку там он играет. Если бы столько времени ему давали в «Спартаке», то ни о каком переходе в другой клуб речи бы не шло», — сказал Ларин «СЭ».

Пруцев стал игроком «Спартака» в январе 2022 года. Летом 2025-го футболист продлил контракт с красно-белыми до 2028 года и был арендован «Локомотивом» до конца сезона-2025/26.

На счету 26-летнего полузащитника 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

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