Ларин верит в успешное возвращение Пиняева: «Восстановится и будет тем Сережей, которого все хотят видеть»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в сезоне-2025/26.

«Естественно, я переживаю. У него три повреждения подряд. Но ничего страшного, в карьере каждого футболиста бывает такое. Думаю, его травмы — это простое стечение обстоятельств. Ни с чем другим я это не связываю. Он восстановится и будет тем Сережей Пиняевым, которого все хотят видеть», — сказал Ларин «СЭ».

Пиняев получил травму 5 марта в начале матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Арсенала».

В этом сезоне 21-летний россиянин провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил один гол.

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