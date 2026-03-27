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27 марта, 18:44

Ларин верит в успешное возвращение Пиняева: «Восстановится и будет тем Сережей, которого все хотят видеть»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в сезоне-2025/26.

«Естественно, я переживаю. У него три повреждения подряд. Но ничего страшного, в карьере каждого футболиста бывает такое. Думаю, его травмы — это простое стечение обстоятельств. Ни с чем другим я это не связываю. Он восстановится и будет тем Сережей Пиняевым, которого все хотят видеть», — сказал Ларин «СЭ».

Пиняев получил травму 5 марта в начале матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Арсенала».

В этом сезоне 21-летний россиянин провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил один гол.

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Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Ларин
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