Ларин отметил прогресс Глушенкова в «Зените»: «Наблюдается рост, но есть к чему стремиться»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«В любом случае, рост есть, потому что с ним играют высококвалифицированные футболисты. Они друг с другом обмениваются опытом. Поэтому наблюдается рост. Но все равно есть к чему стремиться. В этом сезоне все как обычно: есть очень хорошие матчи, просто хорошие и не совсем хорошие, но их мало», — сказал Ларин «СЭ».

В сезоне-2025/26 26-летний Глушенков провел 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max