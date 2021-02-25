Квинси Промес: «Какое русское слово вспомнил первым? «Братуха»!»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, какое русское слово вспомнил первым после возвращения в Россию.

— Какие русские слова вы вспомнили после возвращения в Россию?

— Наверное, сразу вспомнил «братуха», это мое прозвище, — сказал Промес. — Для меня важно знать язык, поэтому буду учиться с репетитором.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)

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