Промес рассказал подробности возвращения в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как он вернулся в команду.

— Как вообще ваш трансфер стал возможен? Кто стал инициатором, кто первым к кому обратился?

— Так устроена Вселенная: какие-то вещи уже запланированы, и они случатся рано или поздно. В первый сезон в «Аяксе» я очень много забивал. Потом перестал попадать в состав, все пошло не так хорошо. Мне позвонили агенты, сказали, что «Спартак» во мне заинтересован. И я могу лишь поблагодарить клуб, что все так случилось. Верю, впереди у нас много побед.

— Писали, что именно вы настаивали на переходе, когда сделка, вроде бы, затормаживалась? Писали даже, что вы подарили часы игрокам команды, но не ушли.

— Я читал про последнее в газетах, но это неправда. Фейк. Лишь сказал своим друзьям, что «Спартак» во мне заинтересован. В конце концов я принял сложное решение, пошел к тренеру и сказал, что хочу вернуться в «Спартак». Это моя мечта. Каждый раз, когда я произношу слово «Спартак», на моем лице появляется улыбка. Благодаря большой работе «Аякса», «Спартака» и моему желанию все это и осуществилось.

— Какие-то трудности в переговорах были?

— Каждый трансфер сложен, а особенно зимой. Для меня самым сложным было сказать тренеру «Аякса», что я хочу уйти. Он очень важный человек для меня, сыграл важную роль в моем возвращении в Амстердам. Потом же началась работа агентов и юристов.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

(Артем Калинин)