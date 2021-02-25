Квинси Промес: «Я снова могу заявить, что уйду только после чемпионства»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что покинет команду только после победы в чемпионате России.

— Вы думали раньше о возможном возвращении в «Спартак»?

— Мне было сложно прощаться со «Спартаком», — заявил Промес. — Сначала я говорил, что уйду только после чемпионства, а потом после Суперкубка. Мы все сделали. Мечты сбываются. Я снова могу заявить, что уйду только после чемпионства.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)