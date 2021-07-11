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Кварацхелия рассказал о своем будущем в «Рубине»

10:08
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в клубе. 10 июля он забил победный гол в матче против «Химок» на старте товарищеского турнира.

«Последний ли это гол за «Рубин»? Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это не от меня зависит, но я постараюсь забить еще много голов здесь», —приводит слова футболиста matchtv.ru.

Ранее Кварацхелия подтвердил информацию о том, что он вел переговоры с «Лидсом». Игрок может продолжить карьеру в АПЛ.

Контракт 20-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/21 он провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1373215_Kvarackhelija_v_efire_Match_TV_otvetil_na_vopros_o_svojem_budushhem

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