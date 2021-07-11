Кварацхелия рассказал о своем будущем в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в клубе. 10 июля он забил победный гол в матче против «Химок» на старте товарищеского турнира.

«Последний ли это гол за «Рубин»? Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это не от меня зависит, но я постараюсь забить еще много голов здесь», —приводит слова футболиста matchtv.ru.

Ранее Кварацхелия подтвердил информацию о том, что он вел переговоры с «Лидсом». Игрок может продолжить карьеру в АПЛ.

Контракт 20-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/21 он провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.