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«Абсолютная легенда». «Спартак» опубликовал видео с голами Кокорина за клуб

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Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в англоязычном аккаунте Twitter опубликовал нарезку голов форварда Александра Кокорина за клуб.

«Абсолютная легенда. Никогда не забывай эти знаковые голы», — говорится в сообщении.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. За это время форвард провел 10 матчей, в которых забил 2 гола с пенальти и отметился 2 результативными передачами. В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину», где в четырех играх не отметился результативными действиями.

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Сергей Разин все материалы автора

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