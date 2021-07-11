«Абсолютная легенда». «Спартак» опубликовал видео с голами Кокорина за клуб

«Спартак» в англоязычном аккаунте Twitter опубликовал нарезку голов форварда Александра Кокорина за клуб.

«Абсолютная легенда. Никогда не забывай эти знаковые голы», — говорится в сообщении.

Absolute legend. Never forget these iconic goals ? pic.twitter.com/Wtnsj418LY — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 10, 2021

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. За это время форвард провел 10 матчей, в которых забил 2 гола с пенальти и отметился 2 результативными передачами. В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину», где в четырех играх не отметился результативными действиями.