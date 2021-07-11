Отменен товарищеский матч «Ростова» с английским «Бернли» в Австрии
10:35
Пресс-служба «Ростова» в Twitter сообщила об отмене товарищеского матча с английским «Бернли». Игра должна была состояться 16 июля в Австрии.
«В связи с санитарными ограничениями в Европе, ФК «Бернли» не сможет приехать на товарищеский матч с «Ростовом».
16 июля «Ростов» сыграет с «Бейтаром» из Иерусалима. О времени начала матча будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении клуба.
Второй летний сбор южан в Австрии продлится с 5 по 17 июля. В заключительный день сбора «Ростов» сыграет против венгерского «Гонведа».
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