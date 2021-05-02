Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кузяев и Ракицкий пропустят игру с «Уфой»

20:37
Теги:

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и защитник команды Ярослав Ракицкий пропустят матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

Оба футболиста получили предупреждения в матче 28-го тура против «Локомотива». Для обоих эти желтые карточки стали четвертой в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Место «Крыльев Советов» точно в РПЛ. Сергееву предложили улучшенные условия». Интервью гендиректора самарцев Евгения Калакуцкого
Мать попросила подростка помочь сыну с игрой и изнасиловала его
Кардиолог рассказал о скрытых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: Билли Айлиш впервые показала фигуру в нижнем белье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры