Кузяев и Ракицкий пропустят игру с «Уфой»
20:37
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и защитник команды Ярослав Ракицкий пропустят матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».
Оба футболиста получили предупреждения в матче 28-го тура против «Локомотива». Для обоих эти желтые карточки стали четвертой в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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