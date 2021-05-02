Кузяев и Ракицкий пропустят игру с «Уфой»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и защитник команды Ярослав Ракицкий пропустят матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

Оба футболиста получили предупреждения в матче 28-го тура против «Локомотива». Для обоих эти желтые карточки стали четвертой в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.