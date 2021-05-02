Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 28- го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

«Сегодняшней игрой больше доволен, чем прошлой. Реализация, а также то, что позволили нанести три опасных удара — ложка дегтя, — цитирует карпина сайт «Ростова». — Возможно, расслабились. Нужно работать над этим.

— «Ростов» провел два разных тайма. С чем это связано? Это от «Тамбова» зависело?

— Наверное, и от соперников и от нас. Тем более, размеренно, академично играли в первой половине игры. Не напрягались максимально. Во втором тайме попросили увеличить скорость в атаке.

— Хашимото после гола получил повреждение. Есть информация по травме?

— Пока нет.

— В прошлом матче Полоз и Алмквист менялись флангами. Сегодня — нет. Почему?

— К ним претензий нет. Полоз и Терентьев неплохо взаимодействовали, как и Понтус с Поярковым. Если все нормально на флангах, то зачем еще что-то искать?

— Соу не забивал с матча против «Ротора». Есть проблемы с центром нападения?

— Его вклад в игру очень важен. И в прессинге, и то, как он цепляется на мячи. Если бы он еще постоянно забивал — на руках бы носили.

— Соу останется в команде после окончания аренды?

— Узнаете.

— «Ростов» чаще делал фланговые прострелы, а не навесы. Почему?

— Потому что этот вариант выбрали футболисты. Думаю, сегодня было равное количество прострелов и навесов.

— Перед игрой напоминали игрокам о возможной недооценке соперника?

— Да, естественно.

— «Ростов» не всегда владеет таким подавляющим преимуществом. У такой игры есть своя специфика?

— Да, нельзя расслабляться и нужно учитывать, что в любой момент может начаться ответная быстрая атака. Оборонительных действий в такой ситуации немного. Как пример — второй тайм, мы допустили три удара. Это связано как раз со спецификой такой игры.

— Не было опасений, когда при счете 0:0 «Тамбов» создал несколько опасных атак?

— Да, только что об этом сказал.