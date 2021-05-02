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«Зенит» — «Локомотив»: Малком блестящим ударом забил гол

20:29
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Нападающий «Зенита» Малком забил гол во втором тайме матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он сделал счет 6:1 в пользу питерцев.

Бразилец нанес идеальный дальний удар. Он перекинул голкипера «Локо» Гильерме, который только взглядом провожал мяч.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры