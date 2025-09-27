«Зенит» и «Оренбург» встретятся в рамках 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

По итогам 9-ти туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с семью баллами располагается на 13-й строчке в чемпионате России.

