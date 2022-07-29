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Кузнецов: «Просто ЦСКА в Нижнем Новгороде не будет»

Кузнецов поделился ожиданиями от матча «Нижний Новгород» — ЦСКА
Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-капитан ЦСКА и экс-главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Кузнецов, что в матче 3-го тура чемпионата России между его бывшими командами фаворитами будут армейцы. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

«Если армейцы будут показывать тот же футбол, что в первых двух турах, то шансы на победу у них очень хорошие. Сейчас команда Федотова очень хорошо организована, имеет неплохой подбор исполнителей, каждый знает, что надо делать. Хочется надеяться, что они дальше будут прогрессировать, и это поможет ЦСКА бороться за самые высокие места. Но просто в Нижнем Новгороде им не будет», — цитируют «Известия» Кузнецова.

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится в воскресенье, 31 июля. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1371703/aleksei-fomin/ne-derzhat-fassona-loko-sygraet-s-zenitom-bez-osnovnogo-zashchitnika
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Максим Глушенков

Крылья Советов

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Ростов

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