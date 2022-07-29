Кузнецов: «Просто ЦСКА в Нижнем Новгороде не будет»

Экс-капитан ЦСКА и экс-главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Кузнецов, что в матче 3-го тура чемпионата России между его бывшими командами фаворитами будут армейцы. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

«Если армейцы будут показывать тот же футбол, что в первых двух турах, то шансы на победу у них очень хорошие. Сейчас команда Федотова очень хорошо организована, имеет неплохой подбор исполнителей, каждый знает, что надо делать. Хочется надеяться, что они дальше будут прогрессировать, и это поможет ЦСКА бороться за самые высокие места. Но просто в Нижнем Новгороде им не будет», — цитируют «Известия» Кузнецова.

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится в воскресенье, 31 июля. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.