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Гаранин: «Уровень у «Сочи» высокий, так что руки мы не опустим»

Гаранин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России против «Ахмата».

«Фрагментами мне нравилось то, что мы делали на поле в игре с ЦСКА. Но нам есть над чем работать. Мы разбирали соперника, понимали, чего ждать, как они будут играть. Если, как вы сказали, абстрагироваться от крупного счета, с которым мы проиграли, половина матча понравилась, половина — нет. Были хорошие моменты в нашем исполнении. У нас сильные футболисты, сильная команда. Она это доказала и в прошлом сезоне, когда выиграла серебряные медали, и в позапрошлом, когда заняла пятое место. Уровень у «Сочи» высокий, так что руки мы не опустим. Задача — двигаться дальше, радовать своих болельщиков и радоваться самим», — цитируют «Известия» Гаранина.

Матч «Сочи» — «Ахмат» состоится в субботу, 30 июля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1371703/aleksei-fomin/ne-derzhat-fassona-loko-sygraet-s-zenitom-bez-osnovnogo-zashchitnika
Футбол
ФК Ахмат
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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