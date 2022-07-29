Силкин: «Динамо» может победить «Факел» и с нынешним подбором игроков"

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что его бывшая команда должна обыгрывать «Факел» в 3-м туре чемпионата России.

«Факел» неплохо показал себя в первых турах и может оказать сопротивление любому сопернику. Динамовцы также достойно начали сезон с учетом всех кадровых проблем, которые могут усложнить им жизнь в Воронеже. Но если «Динамо» хочет решать серьезные задачи, то должно при любых обстоятельствах выигрывать ближайший матч. Понятно, что необходимо усиление состава, но победить «Факел» можно и с нынешним подбором игроков", — цитируют «Известия» Силкина.

Матч «Факел» — «Динамо» состоится в субботу, 30 июля. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.