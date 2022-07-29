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Силкин: «Динамо» может победить «Факел» и с нынешним подбором игроков"

Силкин поделился ожиданиями от матча «Факел» — «Динамо»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что его бывшая команда должна обыгрывать «Факел» в 3-м туре чемпионата России.

«Факел» неплохо показал себя в первых турах и может оказать сопротивление любому сопернику. Динамовцы также достойно начали сезон с учетом всех кадровых проблем, которые могут усложнить им жизнь в Воронеже. Но если «Динамо» хочет решать серьезные задачи, то должно при любых обстоятельствах выигрывать ближайший матч. Понятно, что необходимо усиление состава, но победить «Факел» можно и с нынешним подбором игроков", — цитируют «Известия» Силкина.

Матч «Факел» — «Динамо» состоится в субботу, 30 июля. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1371703/aleksei-fomin/ne-derzhat-fassona-loko-sygraet-s-zenitom-bez-osnovnogo-zashchitnika
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

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Ростов

 2
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Оренбург

 2
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Ростов

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И К Ж
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 2 1 0
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