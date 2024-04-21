Кузьмичев: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил. Как можно сравнить его с Фоденом?»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о матче 25-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Рубином» (1:1).

— Может ли «Локомотив» занести себе в актив матч с «Рубином»?

— Нет. Железнодорожникам нужна была победа. Каких-то неразрешимых задач «Рубин» точно перед «Локо» не поставил. Казанцы действовали в своей манере. Довольно низко оборонялись, быстро выбегали в контратаки, создавали моменты. Однако все равно, считаю, подопечные Галактионова должны были увозить с этого выезда три очка. Тем более гости с 76-й минуты играли в большинстве.

— Стартовый состав «Локо» чем-то удивил?

— Пожалуй, только одна позиция. Не совсем понимаю, почему Самошников играет крайнего нападающего/полузащитника.

— А вы кого видите на этой позиции?

— Когда Фассон получил травму, его заменил Тикнизян. Но я полагал, что Наир сыграет левого полузащитника, а Самошников опустится ниже. Однако получилось все наоборот. Считаю, Тикнизян явно интереснее, когда действует ближе к атаке.

— Как вам Глушенков на позиции центрального нападающего?

— Все-таки Максим полезнее, когда играет из глубины, больше создает моментов партнерам, да и сам завершает. В центре нападения он давно не выходил. Поэтому сегодня от него исходило маловато остроты.

— Что помешало ему вывести гостей вперед в начале второго тайма? Момент-то был убойный.

— Просто мяч оказался у него под правой ногой. Он хотел улучшить позицию, перевести его под левую, немного потерял время (буквально доли секунды), пробил неточно. Не разобрался, не хватило опыта игры на этой позиции.

— Как вам Пиняев?

— Считаю, и Пиняев, и Самошников в целом были активны. Вызывает вопросы их КПД. Он, увы, довольно невысокий. Мало ключевых передач... Сергею надо добавить в конкретике.

— Какой была ваша реакция, когда прочитали об интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасла»?

— Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики, — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

24 апреля команда Михаила Галактионова проведет выездную встречу с «Пари НН».