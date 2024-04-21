Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Кузьмичев: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил. Как можно сравнить его с Фоденом?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о матче 25-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Рубином» (1:1).

— Может ли «Локомотив» занести себе в актив матч с «Рубином»?

— Нет. Железнодорожникам нужна была победа. Каких-то неразрешимых задач «Рубин» точно перед «Локо» не поставил. Казанцы действовали в своей манере. Довольно низко оборонялись, быстро выбегали в контратаки, создавали моменты. Однако все равно, считаю, подопечные Галактионова должны были увозить с этого выезда три очка. Тем более гости с 76-й минуты играли в большинстве.

— Стартовый состав «Локо» чем-то удивил?

— Пожалуй, только одна позиция. Не совсем понимаю, почему Самошников играет крайнего нападающего/полузащитника.

— А вы кого видите на этой позиции?

— Когда Фассон получил травму, его заменил Тикнизян. Но я полагал, что Наир сыграет левого полузащитника, а Самошников опустится ниже. Однако получилось все наоборот. Считаю, Тикнизян явно интереснее, когда действует ближе к атаке.

Артем Дзюба. «Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?

— Как вам Глушенков на позиции центрального нападающего?

— Все-таки Максим полезнее, когда играет из глубины, больше создает моментов партнерам, да и сам завершает. В центре нападения он давно не выходил. Поэтому сегодня от него исходило маловато остроты.

— Что помешало ему вывести гостей вперед в начале второго тайма? Момент-то был убойный.

— Просто мяч оказался у него под правой ногой. Он хотел улучшить позицию, перевести его под левую, немного потерял время (буквально доли секунды), пробил неточно. Не разобрался, не хватило опыта игры на этой позиции.

— Как вам Пиняев?

— Считаю, и Пиняев, и Самошников в целом были активны. Вызывает вопросы их КПД. Он, увы, довольно невысокий. Мало ключевых передач... Сергею надо добавить в конкретике.

— Какой была ваша реакция, когда прочитали об интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасла»?

— Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики, — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

24 апреля команда Михаила Галактионова проведет выездную встречу с «Пари НН».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
1
3
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Грушевский назвал трагическим совпадением желтую карточку Файзуллаева перед матчем со «Спартаком»
Юран покинул микст-зону перед матчем с «Динамо» из-за опасений, что его слова могут неверно интерпретировать
Источник: ЦСКА может расстаться с Федотовым в конце сезона
«Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?
«Пари НН» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виллиан Роша: «Хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю»

Кузьмичев о будущем Дзюбы: «Артем долго набирает форму. «Локо» думает о более молодом форварде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости