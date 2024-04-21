Кузьмичев: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил. Как можно сравнить его с Фоденом?»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о матче 25-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Рубином» (1:1).
— Может ли «Локомотив» занести себе в актив матч с «Рубином»?
— Нет. Железнодорожникам нужна была победа. Каких-то неразрешимых задач «Рубин» точно перед «Локо» не поставил. Казанцы действовали в своей манере. Довольно низко оборонялись, быстро выбегали в контратаки, создавали моменты. Однако все равно, считаю, подопечные Галактионова должны были увозить с этого выезда три очка. Тем более гости с 76-й минуты играли в большинстве.
— Стартовый состав «Локо» чем-то удивил?
— Пожалуй, только одна позиция. Не совсем понимаю, почему Самошников играет крайнего нападающего/полузащитника.
— А вы кого видите на этой позиции?
— Когда Фассон получил травму, его заменил Тикнизян. Но я полагал, что Наир сыграет левого полузащитника, а Самошников опустится ниже. Однако получилось все наоборот. Считаю, Тикнизян явно интереснее, когда действует ближе к атаке.
— Как вам Глушенков на позиции центрального нападающего?
— Все-таки Максим полезнее, когда играет из глубины, больше создает моментов партнерам, да и сам завершает. В центре нападения он давно не выходил. Поэтому сегодня от него исходило маловато остроты.
— Что помешало ему вывести гостей вперед в начале второго тайма? Момент-то был убойный.
— Просто мяч оказался у него под правой ногой. Он хотел улучшить позицию, перевести его под левую, немного потерял время (буквально доли секунды), пробил неточно. Не разобрался, не хватило опыта игры на этой позиции.
— Как вам Пиняев?
— Считаю, и Пиняев, и Самошников в целом были активны. Вызывает вопросы их КПД. Он, увы, довольно невысокий. Мало ключевых передач... Сергею надо добавить в конкретике.
— Какой была ваша реакция, когда прочитали об интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасла»?
— Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики, — сказал Кузьмичев «СЭ».
На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.
24 апреля команда Михаила Галактионова проведет выездную встречу с «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2