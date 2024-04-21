Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о матче железнодорожников с «Рубином» (1:1).

— Может ли «Локомотив» занести себе в актив матч с «Рубином»?

— Нет. Железнодорожникам нужна была победа. Каких-то неразрешимых задач «Рубин» точно перед «Локо» не поставил. Казанцы действовали в своей манере. Довольно низко оборонялись, быстро выбегали в контратаки, создавали моменты. Однако все равно, считаю, подопечные Галактионова должны были увозить с этого выезда три очка. Тем более гости с 76-й минуты играли в большинстве.

— Стартовый состав «Локо» чем-то удивил?

— Пожалуй, только одна позиция. Не совсем понимаю, почему Самошников играет крайнего нападающего/полузащитника.

— А вы кого видите на этой позиции?

— Когда Фассон получил травму, его заменил Тикнизян. Но я полагал, что Наир сыграет левого полузащитника, а Самошников опустится ниже. Однако получилось все наоборот. Считаю, Тикнизян явно интереснее, когда действует ближе к атаке.

— Как вам Глушенков на позиции центрального нападающего?

— Все-таки Максим полезнее, когда играет из глубины, больше создает моментов партнерам, да и сам завершает. В центре нападения он давно не выходил. Поэтому сегодня от него исходило маловато остроты.

— Что помешало ему вывести гостей вперед в начале второго тайма? Момент-то был убойный.

— Просто мяч оказался у него под правой ногой. Он хотел улучшить позицию, перевести его под левую, немного потерял время (буквально доли секунды), пробил неточно. Не разобрался, не хватило опыта игры на этой позиции.

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как вам Пиняев?

— Считаю, и Пиняев, и Самошников в целом были активны. Вызывает вопросы их КПД. Он, увы, довольно невысокий. Мало ключевых передач... Сергею надо добавить в конкретике.

— Какой была ваша реакция, когда прочитали об интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасла»?

— Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики.

— Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

— Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?

— А разве матч с «Рубином» не показал, что «Локо» нужно начать охоту за Даку, который сделал первый гол, да и в целом доставил обороне москвичей немало хлопот?

— Даку — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников «Локомотива» — Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!

— Так Даку нужен «Локомотиву»?

— Я бы пока не был столь категоричен.

— У «Локомотива» всего одна победа в шести весенних турах РПЛ. Тучи над головой Михаила Галактионова сгущаются?

— Когда такая статистика, любой тренер не может себя чувствовать спокойно. Но это тоже определенная проверка. Мы видим, как специалист в стрессовых ситуациях может принимать оптимальные решения и выводить команду из временного кризиса. Что касается конкретно туч, они сгустились над Галактионовым еще в тот момент, когда молодежку «Локо» возглавил Дмитрий Хохлов. Это тоже не добавило спокойствия Михал Михалычу.

— Значит, слухи о том, что Хохлов может сменить Галактионова, возникли не на пустом месте?

— Мы можем рассуждать только со стороны. Но очевидно, что для Дмитрия, который уже тренировал команды РПЛ, работа в молодежке не является пределом его мечтаний. Соответственно, можем предположить, что его пригласили в клуб в том числе и в расчете на то, что если вдруг возникнет необходимость сменить главного тренера основы, то Хохлов получит свой шанс. Пожалуй, такая ситуация для Галактионова не слишком приятная. В этом вопросе менеджмент «Локо» немного недоработал.