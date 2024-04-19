Источник: «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым

Топ-клубы Европы могут приобрести полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, сообщает HITC.

По информации источника, 19-летним россиянином интересуются «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл», «Байер», «Вильярреал», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

Чтобы оформить сделку, английские клубы могут провернуть схему, по которой игрока купят фарм-команды, так как правительство Великобритании не даст добро на этот трансфер.

В текущем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.