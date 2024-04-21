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Виллиан Роша: «Хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю»

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша выразил готовность продолжить свои выступления за московский клуб.

Действующий контракт 29-летнего бразильца с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/2025. Ранее представители агентства игрока заявили об отсутствии прогресса по новому соглашению.

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики ЦСКА меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их. Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом», — цитирует Рошу «РБ Спорт».

Роша защищает цвета ЦСКА с осени 2022 года. Всего за армейцев он отыграл 61 матч, отличившись 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в 7 миллионов евро

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
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8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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Краснодар – Факел
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20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
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