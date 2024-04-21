Кузьмичев о будущем Дзюбы: «Артем долго набирает форму. «Локо» думает о более молодом форварде»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что не удивится, если летом клуб не предложит нападающему Артему Дзюбе новый контракт.
Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.
— Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?
— Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.
— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?
— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?
— А разве матч с «Рубином» не показал, что «Локо» нужно начать охоту за Даку, который сделал первый гол, да и в целом доставил обороне москвичей немало хлопот?
— Даку — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников «Локомотива» — Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!
— Так Даку нужен «Локомотиву»?
— Я бы пока не был столь категоричен, — сказал Кузьмичев «СЭ».
Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2