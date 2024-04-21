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Сегодня, 13:45

Кузьмичев о будущем Дзюбы: «Артем долго набирает форму. «Локо» думает о более молодом форварде»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что не удивится, если летом клуб не предложит нападающему Артему Дзюбе новый контракт.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?

Артем Дзюба. «Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?

— А разве матч с «Рубином» не показал, что «Локо» нужно начать охоту за Даку, который сделал первый гол, да и в целом доставил обороне москвичей немало хлопот?

— Даку — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников «Локомотива» Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!

— Так Даку нужен «Локомотиву»?

— Я бы пока не был столь категоричен, — сказал Кузьмичев «СЭ».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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Балтика – Кр. Советов
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ЦСКА – Ахмат
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Пари НН – Динамо
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