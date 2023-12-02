Курбанов: «Я бы хотел, чтобы на зимний перерыв «Краснодар» ушел на первом месте»

Главный тренер чемпиона Медиалиги «Титана» Шамиль Курбанов поделился впечатлением от первой части сезона в РПЛ.

«Сейчас очень интересно все закручивается, достаточно плотная борьба. Даже «Динамо» и «Крылья Советов» могут отыграть свои отставания. В этом сезоне РПЛ дает нам такие непредсказуемые результаты, все могут забрать очки. Безусловно, это повышает интерес и делает лигу запутаннее. Я бы хотел, чтобы на зимний перерыв «Краснодар» ушел на первом месте. «Краснодар» по стилистике и тому, как играет, должен обыгрывать своих оставшихся соперников и могут не растерять очки. У «Зенита» есть матч с «Локомотивом», есть матч с очень неуступчивым «Пари НН». Естественно, «Зенит» — один из грандов, имеет футболистов, с которыми можно играть в доминантный футбол. Но и «Краснодар» в этом плане не отстает. Верю, что «Краснодар» сможет вернуть позицию и уйти на перерыв на первой строчке», — приводит слова Курбанова «Газета.Ru»

После 16 туров на 1-е место в РПЛ вышел «Зенит», набравший 33 очка. «Краснодар» с 32 баллами располагается на 2-й позиции. До зимней паузы в чемпионате России будет сыграно 2 тура.