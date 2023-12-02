Артист Селин считает Кругового средним игроком

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин поделился мнением о возможном уходе защитника Данила Кругового из петербургского клуба.

«Будет ли у меня обида на Кругового, если он уйдет в «Спартак»? Нет, не будет обиды. Я его особо не выделяю среди всех игроков «Зенита», серьезно. Читал о нем немного. Возможно, это хороший футболист. Как говорится, вольному — воля. Я не думаю, что болельщики будут сильно переживать в случае его ухода. Он не звезда. Средний игрок, не более», — приводит слова Селина «Спорт День за Днем».

В этом сезоне Круговой сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.