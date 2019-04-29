Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги встречи со "Спартаком" (1:1) в 26-м туре чемпионата России. Он отметил, что эта ничья равносильна победе, так как команда проявила характер.

– Эта ничья как победа, потому что в плане характера мы прибавили, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". – Сегодня были моменты, где мы правильно располагались, и "Спартак" не знал, как перестроиться. Эти моменты, когда игроки знают, как играть, но, к сожалению, не всегда получается. В целом, я благодарен ребятам за самоотдачу. То, что сравняли счет – это проявление характера. У нас он во многом проявляется. У нас есть моменты, когда мы не можем реализовать. Но моменты есть, это важно.

– То, что вы с мячом играли так много, это вы его отняли или "Спартак" вам отдал?

– Нет, мы когда неправильно располагались – "Спартак" перехватывал. Как только мы правильно вставали – соперник не мог перестроиться. Поэтому было много проблем и они были вынуждены садиться.

– В чем секрет Сорокина?

– Парень нацелен на атаку и достаточно агрессивен в штрафной. В отличии от многих нападающих он ищет эти моменты. И они к нему приходят.

– Вы разочарованы? Может, рассчитывали на большее?

– Ну по этой игре конечно же рассчитывали.

– А почему вы так много играете вничью?

– Ничья на ничью не похожа. Сегодняшняя больше разочарование, чем удовлетворение.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр