Курбан Бердыев: "Нужно отдать должное "Енисею", который боролся до конца"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев - о матче с "Енисеем" (1:1) в 21-м туре чемпионата России.
– В целом, предполагали, что нам сегодня предстоит тяжелый матч, - цитирует специалиста официальный сайт "Енисея". - Удалили игрока “Енисея”, это в какой-то степени облегчило нам позиционную атаку. Надо отдать должное нашему сопернику, который не сдавался до конца и своим шансом воспользовался.
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