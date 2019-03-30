15:09 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Нужно отдать должное "Енисею", который боролся до конца"

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Главный тренер "Рубина"​ Курбан Бердыев - о матче с "Енисеем" (1:1) в 21-м туре чемпионата России.

– В целом, предполагали, что нам сегодня предстоит тяжелый матч, - цитирует специалиста официальный сайт "Енисея". - Удалили игрока “Енисея”, это в какой-то степени облегчило нам позиционную атаку. Надо отдать должное нашему сопернику, который не сдавался до конца и своим шансом воспользовался.

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Енисей - Рубин

 

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