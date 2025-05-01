Кукуян судит каждый четвертый матч «Зенита» в сезоне. Это нормально?
Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Пари НН» судят Сергей Карасев, Максим Гаврилин (ассистент), Игорь Демешко (ассистент), Рафаэль Шафеев (резервный), Артур Федоров (ВАР) и Павел Кукуян (АВАР).
За последние два неполных сезона это уже 21-й из 80 матчей с участием «Зенита», на котором будет работать Кукуян. То есть при Милораде Мажиче его назначают на каждую четвертую игру сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России.
Как сообщал «СЭ», рекорд принадлежит Сергею Иванову — тот в среднем обслуживает каждый третий матч зенитовцев.
Разве правильно, когда двух рефери из почти трех десятков, входящих в список, так часто отправляют на игру одной и той же команды?
Вот какие матчи «Зенита» Кукуян получал в сезоне-2024/25:
Чемпионат России
4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. ВАР
9-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:1. Судья
12-й тур. «Акрон» — «Зенит» — 0:5. АВАР
20-й тур. «Факел» — «Зенит» — 0:2. ВАР
22-й тур. «Зенит» — «Рубин» — 4:0. Судья
23-й тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. АВАР
24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. Судья
27-й тур. «Зенит» — «Пари НН». АВАР
Кубок России
Групповой этап. 5-й тур. «Зенит» — «Акрон» — 5:1. ВАР
В сезоне-2023/24 у него 8 из 30 зенитовских матчей в чемпионате, а также 4 из 13 — в Кубке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2