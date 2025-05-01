Кукуян судит каждый четвертый матч «Зенита» в сезоне. Это нормально?

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Пари НН» судят Сергей Карасев, Максим Гаврилин (ассистент), Игорь Демешко (ассистент), Рафаэль Шафеев (резервный), Артур Федоров (ВАР) и Павел Кукуян (АВАР).

За последние два неполных сезона это уже 21-й из 80 матчей с участием «Зенита», на котором будет работать Кукуян. То есть при Милораде Мажиче его назначают на каждую четвертую игру сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России.

Как сообщал «СЭ», рекорд принадлежит Сергею Иванову — тот в среднем обслуживает каждый третий матч зенитовцев.

Разве правильно, когда двух рефери из почти трех десятков, входящих в список, так часто отправляют на игру одной и той же команды?

Вот какие матчи «Зенита» Кукуян получал в сезоне-2024/25:

Чемпионат России

4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. ВАР

9-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:1. Судья

12-й тур. «Акрон» — «Зенит» — 0:5. АВАР

20-й тур. «Факел» — «Зенит» — 0:2. ВАР

22-й тур. «Зенит» — «Рубин» — 4:0. Судья

23-й тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. АВАР

24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. Судья

27-й тур. «Зенит» — «Пари НН». АВАР

Кубок России

Групповой этап. 5-й тур. «Зенит» — «Акрон» — 5:1. ВАР

В сезоне-2023/24 у него 8 из 30 зенитовских матчей в чемпионате, а также 4 из 13 — в Кубке.