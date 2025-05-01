Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

1 мая, 15:40

Кукуян судит каждый четвертый матч «Зенита» в сезоне. Это нормально?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Пари НН» судят Сергей Карасев, Максим Гаврилин (ассистент), Игорь Демешко (ассистент), Рафаэль Шафеев (резервный), Артур Федоров (ВАР) и Павел Кукуян (АВАР).

За последние два неполных сезона это уже 21-й из 80 матчей с участием «Зенита», на котором будет работать Кукуян. То есть при Милораде Мажиче его назначают на каждую четвертую игру сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России.

Как сообщал «СЭ», рекорд принадлежит Сергею Иванову — тот в среднем обслуживает каждый третий матч зенитовцев.

Разве правильно, когда двух рефери из почти трех десятков, входящих в список, так часто отправляют на игру одной и той же команды?

Вот какие матчи «Зенита» Кукуян получал в сезоне-2024/25:

Чемпионат России

4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. ВАР
9-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:1. Судья
12-й тур. «Акрон» — «Зенит» — 0:5. АВАР
20-й тур. «Факел» — «Зенит» — 0:2. ВАР
22-й тур. «Зенит» — «Рубин» — 4:0. Судья
23-й тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. АВАР
24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. Судья
27-й тур. «Зенит» — «Пари НН». АВАР

Кубок России

Групповой этап. 5-й тур. «Зенит» — «Акрон» — 5:1. ВАР

В сезоне-2023/24 у него 8 из 30 зенитовских матчей в чемпионате, а также 4 из 13 — в Кубке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
Павел Кукуян
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Деп Б.Охта

    Бобров, что и здесь заговор?

    14.05.2025

  • Никтофан

    Это нормально? Это НЕНОРМАЛЬНО! Это судейский БЕСПРЕДЕЛ! Повод для антикоррупционного раследования.

    13.05.2025

  • бело-красный

    Миллер рулит

    13.05.2025

  • Андрей Васильев

    Бобр повизгивать начал, это нормально?

    07.05.2025

  • Андрей Васильев

    А Левников судит каждый второй матч у конкурентов Зенита, это нормально?

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    соглашусь что Спартаку помощь судей и не нужна была, это же очевидно. То что Спартак не был молодец среди овец - говорит и его участие в полуфиналах не только КК, но и КУ и даже КЧ! И громкие и впечатляющие победы не над Куююсюси разными, а над чемпионами Англии, Испании и Италии, причем - в играх на вылет, а не в группах как у ЦСКА над Реалом. Кстати, и "Текстильщики" разные наши в еврокубках тоже иногда одерживали громкие победы над еврограндами. И тем смешнее выглядят крики конебомжей что Спартак пользовался помощью судей, Хусаинова зачем-то приплетают постоянно. Хотя тот и судил Спартак за всю карьеру меньше, чем Вилков или Иванов судили Иванов за полсезона.

    03.05.2025

  • Boris Doris

    В 90е Спартак в особой помощи судей не нуждался, первую их половину - уж точно. Имея бюджет в разы больше любого конкурента, он легко обыгрывал клубы типа асмарала, океана и тп ставрополей. ходили смотреть на эти суперматчи " полные трибуны " , как недавно написал сэ - по 300-500 чел было, да..)) Во второй половине десятилетия тоже не судьи решали, придумать некий золотой матч, нсли таой клуб уже слил чемпионат - тут судья не поможет..))

    03.05.2025

  • SP2

    так автору неведомы логика с арифметикой

    02.05.2025

  • SP2

    а Москалев сколько игр Локомотива отсудил в сезоне? 20 или 25? и ничего, как будто так и надо…

    02.05.2025

  • Valery Grigoryev

    То есть из почти трёх десятков судей в бригаду на матч назначают 6. Получается, что шансы попасть в эту бригаду у каждого арбитра чуть больше 20%. У Кукуяна этот процент 25. И что??? Так у всех будет, у кого-то на матчи конкретной команды чуть больше среднего, у кого-то чуть меньше.

    02.05.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Рыбу сначала прикармливают ) Кукуян - специалист по Зениту, рука набита, глаз наметан, вот и все, ничего тут такого нет

    02.05.2025

  • Борис Игоревич

    Очередной порось "эксперт" отрабатывает нефтяные.. При этом элементарно подсчитать, как вероятность ложиться по частоте назначений того или иного судьи на ту или иную команду - не судьба, да и не надо это никому. Важно поднять визг и вой, ужалить конкурента.. Ну, а мясные уж постараются - раздают скандал до небес. Ждём теперича статей типа " Судья Пупкин судил Краснодар столько то раз " или "Судья Шуткин всё время судит ЦСКА ". Одни и теже же дешёвые приёмы свинячей газеты из года в год.. Скоро и диссидента беглого подключат.. :pig2:

    02.05.2025

  • rac135

    А как же без Кукуяна «Zenitе» очки будет набирать?(

    02.05.2025

  • flacorusSM

    Ну тут логично, огромный мегаполис (12-14 млн) и маленький провинциальный город на болотах (4-5 млн) Я не математик, но вроде норм.

    01.05.2025

  • flacorusSM

    Ну, к пенсии готовится, деньжат копит)

    01.05.2025

  • lenin.vowa2018

    а зачем там что -то считать (хотя можете и убедиться), если и так понятно, что тот кто получает нужный результат, тот на 99% и влияет на исход игры нечестными способами. Косвенным подтверждением являются ещё и коэффициенты букеров - например как я точно помню победу ЦСКА над Спартаком букеры (и все прогнозы) не предполагали, а он победил. Сомнения? Спросите ЛЮБОГО болельщика ЦСКА и Зенита, да их и спрашивать не надо - и так орут везде и всегда - что в 90-е Спартак побеждал именно с помощью судей. Причем что смешно - тогда Хусаинов (основной подозреваемый) судил Спартак максимум пару раз в сезоне. В отличие от Кукуяна и Иванова. И Вилкова естественно.

    01.05.2025

  • Андрей Какурин

    И чего тут особенного? У Вас ведьикто не спрашивает сколько раз в месяц, господин Бобров вы спите с Галиной, и сколько с Татьяной, не говорю уже про Наталию.

    01.05.2025

  • Андрей Недобрый

    В пердиве много есть талантливых судей с ипотеками и кучей кредитов, вот их как раз и нужно ставить на матчи против Зенита..

    01.05.2025

  • A1eksey

    Надо ставить вопрос по-другому: почему у нас каждая 4ая команда в рпл из московского региона?)) Надо проредить!!!

    01.05.2025

  • Nik

    это не судья, а куку ян

    01.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Чтобы как Вилкову во дворе Газпрома ему памятник поставили? Я даже догадываюсь почему он так старается! Ему бюст из золота обещали, причем в его собственном дворе! :stuck_out_tongue_winking_eye:

    01.05.2025

  • URMA

    Он не только привел статистику. Он спрашивает: это нормально?. Есть разница между нейтральной статистикой и ангажированным вопросом?. Я думаю,что есть!.

    01.05.2025

  • ФОКСИ

    Такое ощущение, что кучка дилетантов захватила отдела футбола некогда читаемой газеты.....Волотко, поедатель деревьев, какие-то смешные девчонки, часть юнцов-мальчиков, именующих себя корреспондентами, рупор уфимской лимитчицы и многие другие.....

    01.05.2025

  • Nik

    это не судья, а куку ян

    01.05.2025

  • Bavz

    У Спартака 10 пенальти за чемпионат, у Зенита 2, при примерно равной результативности. При этом в ворота "народной команды" ГОД не назначали пенальти. И кого тянут за уши?

    01.05.2025

  • URMA

    Все копаете?. Кто,откуда и почему!.

    01.05.2025

  • alekcandr komarov

    Так Кукуян судил Спартак 3 матча в РПЛ,1 в Кубке (как гл.судья):на ВАРЕ 2 в РПЛ и 2 в КУБКЕ,про АВАР не знаю?А ещё Павел судил ЦСКА- 7 матчей в РПЛ и 1 в Кубке.

    01.05.2025

  • Valekka

    Ненормально,это когда человек перестаёт понимать,что он пишет и зачем!!

    01.05.2025

  • Секир-башка

    Он у них на зарплате сидит, все окейно.

    01.05.2025

  • andy1962

    просто дают этому человеку заработать. Обьясняется очень просто - совсем недавно нашим судейским комитетом руководил человек с армянской фамилией. Ну как не порадеть родному человечку? А то, что Кукуян просто судейское ничтожество, это никого не должно волновать.

    01.05.2025

  • Горын

    Г-н Бобров вопрос не по адресу. Любители футбола судей не назначают. Только Мажич вам ответит на этот вопрос.

    01.05.2025

  • sdf_1

    Мафия

    01.05.2025

  • Горын

    А у вас сколько проведнных игр в РПЛ? Но вы же постоянно имеете претензии к судьям и игрокам не вашей каманды.

    01.05.2025

  • спас

    Это отлично, Константин, это нормально Григорий. Как говорят пиндосы Боброву? Правильно фак тебе ю.

    01.05.2025

  • спас

    Так енто ему не понять и умишком низким не дотумкать.

    01.05.2025

  • george64

    Опять Зенит судит судья из Краснодарского края. Да сколько же можно издеваться над бедным несчастным Зенитом?!!.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Судя по результатам - нормально. Да и "Зенит" не жалуется.

    01.05.2025

  • Дима Питерский

    То, что у нас творится с судьями, вообще ни хера не понятно.

    01.05.2025

  • AZ

    Бобров, проведи аналитику по теории сочетаний, сколько у нас судей, сколько сочетаний из них можно составить, сколько клубов, сколько матчей и т.д.))). Тогда и поймем, нормально это или нет. Может, хоть на время перестанешь людям головы морочить, умственным делом займешься))).

    01.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Ку-ку!!!

    01.05.2025

  • Vesmast

    ЧТО ВЫ ДО....ЛИСЬ. пРИДРАТЬСЯ НЕ К ЧЕМУ?

    01.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    у бобра пятак головного мозга

    01.05.2025

  • fell62

    Арра дольжен отрабатывать дэнги ,нечего хадыть туда -суда...

    01.05.2025

  • rams

    Бред !!!!А сколько пеналей у секты?А почему вороны не улетают на юга зимовать..Шурик!Ты на что то намекаешь?Ну дык говори прямоюВАР и главный-одно и тоже..Пральна шурик???

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Судит это нормально, он судья

    01.05.2025

  • shpasic

    Судейство. 28 апреля, 13:05 Сергей Иванов судит каждый третий матч «Зенита». Это нормально? Судейство. Сегодня, 15:40 Кукуян судит каждый четвертый матч «Зенита» в сезоне. Это нормально?

    01.05.2025

  • Nikolaevich

    Есть семейный доктор,есть личный барбер и да семейные юристы.... А почему личного рефери быть не может?!:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    01.05.2025

  • Фирсыч

    Вчера здорово отсудил! ВАР постоянно вмешивался.

    01.05.2025

  • Ganimed77

    Бобров то ли глуп,но вопрос задал детский:laughing:Иванчук,Кукушкины-это придворные его Вюличества, а в запасе есть Виталька Терминатор, Рэпер лысый, разве этого мало?! :fearful::rofl:

    01.05.2025

  • Фирсыч

    Зависть - смертный грех!

    01.05.2025

  • dinela

    Самый хитрый из армян это Паша Кукуян!Ара,Паша знает кого судить!:point_up:?

    01.05.2025

  • Фирсыч

    Где ты провокацию нашёл? У болельщиков Спартака кругом провокации?

    01.05.2025

  • Фирсыч

    И что он высосал??? Просто привёл статистику назначений.

    01.05.2025

  • мало судит!!! надобно каждый второй...

    01.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Паранормально

    01.05.2025

  • SP2

    а Москалев - каждую первую игру Локомотива. и никого это не волнует.

    01.05.2025

  • Gordon

    Да, нормально. А быть экспертом по судейству без единой в жизни игры, проведённой в качестве судьи, - ненормально.

    01.05.2025

  • Gordon

    Не только из-за этого. У него поводом для провокации может стать что угодно.

    01.05.2025

  • Conquestador

    Бобр, будь добр, хватит высасывать новость из каждого назначения на матч Зенита. Сейчас ведь клоунов опять набежит

    01.05.2025

    • Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»

    16 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости