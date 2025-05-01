Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» заявил о готовности возглавить «Динамо». 1 мая московский клуб объявил об уходе Марцела Лички с поста главного тренера.

— Если вам предложат возглавить «Динамо», согласитесь?

— Откликнусь, конечно. Я готов возглавить команду. Очень давно у «Динамо» не было титулов.

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний ветеран еще не работал тренером ни в одной команде.

Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

В этом сезоне «Динамо» после 26 туров располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.