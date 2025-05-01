Футбол
1 мая, 15:40

Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»

Дарик Агаларов
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» заявил о готовности возглавить «Динамо». 1 мая московский клуб объявил об уходе Марцела Лички с поста главного тренера.

— Если вам предложат возглавить «Динамо», согласитесь?

— Откликнусь, конечно. Я готов возглавить команду. Очень давно у «Динамо» не было титулов.

Марцел Личка.Официально: Личка и «Динамо» — все! Клуб объявил о расставании с тренером

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний ветеран еще не работал тренером ни в одной команде.

Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

В этом сезоне «Динамо» после 26 туров располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Александр Мостовой
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
  • hant64

    Если бы лицензией озаботился лет бы 15 назад, глядишь, и смог бы возглавить Динамо. А то пока языком молол, что ты готовый тренер, но никуда не берут, время то и прошло. Ладно, хоть кто-то из умных знакомых подсказал, что куда ж тебя, идиота, без лицензии возьмут-то, хоть озаботился её получением.

    02.05.2025

  • Alexey Bulatov

    Молодец,ваше место в Динамо...Барнаул!

    02.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Я думаю что когда ЦСКА вылетит из Кубка и не выиграет ни одного титула - Саша может сменить Николича. Ромб нарисовать игрокам много ума не надо. Дерзай, Саша! А если Гинер будет соваться в работу тренера - сразу в морду! По пар...й морде! Мы против нечестного футбола!

    02.05.2025

  • bvp

    Саня снимет проклятье жены Севидова.

    01.05.2025

  • mdgrun

    Если хочешь поработать, ляг поспи и все пройдёт.

    01.05.2025

  • Le-stat

    Сашка молод ещё. В голове тараканы (видно даже на фото), несёт всякую чушь, хихикает много. Вот когда повзрослеет ...)))

    01.05.2025

  • Вик1977

    И так команда неочем, так еще и Мостовой вообще разрушит все

    01.05.2025

  • KlimA

    никогда

    01.05.2025

  • KlimA

    Саша, у тебя своё шапито есть..)

    01.05.2025

  • Smash.

    Очень жду, когда Мостовой станет таки тренером, любой команды.

    01.05.2025

  • spartsmen

    ты-то помолчи, клоун, у людей напряжёнка и неприятности...

    01.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    На пару с Тотти

    01.05.2025

  • Прораб.

    Хорошо, что у Барсы сейчас нет проблем с тренером. Александр готов был бы возглавить и её.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Кстати! Ведь можно совмещать!

    01.05.2025

  • Valekka

    Мостовой -самый востребованный тренер Мира,но чувство гордости и предсказание гадалки не предусматривают его работу в нетоповой команде.Будем ждать!!:)) Ясно одно :если назначат Карпина,Мостовой воспримет это,как личное оскорбление!!!

    01.05.2025

  • Динамов

    Мостовой жизнь побереги. Я не шучу!

    01.05.2025

  • Rudrik31

    я тоже могу ! пообещать))

    01.05.2025

  • TORO

    Он же Царь - ему не нужно об этом знать!)) Для Царя правила простых смертных вообще не писаны)))

    01.05.2025

  • TORO

    Для Царя есть только одна подходящая должность - Царь!)) А она занята)))

    01.05.2025

  • Rudrik31

    кудрями!) и гардеробом!))

    01.05.2025

  • TORO

    Давай за.. ! Короче, это тост! :thumbsup:

    01.05.2025

  • TORO

    Вот именно! А то даже курьером в "Самокат" не берут! Что за дискриминация?!

    01.05.2025

  • URMA

    Дайте Саньке порулить!. Он ведь титул обещает.

    01.05.2025

  • Юрий Колотовкин

    Истинный. Но начинал с молодежки ЦСКА.

    01.05.2025

  • Garik20002

    из царя в клоуны

    01.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    скатай губки --теоретик

    01.05.2025

  • Юрий Колотовкин

    Очень остроумно!)))) Тогда можно ещё имя на Товарищ сменить!

    01.05.2025

  • Sever

    Боярышника хлебанул что-ли?

    01.05.2025

  • RSMsouth

    а папы и мамы ?

    01.05.2025

  • iich

    Ну да. Просто братья-близнецы. У них имена разные.

    01.05.2025

  • Andre_Saratov

    Должность у меня такая: только и делай, что ничего не делай. Но ведь так и со скуки помрёшь! И потом, я ведь не всамделишный Царь. Я — Футбольный. Дай, — думаю, — пока на Матч не приглашают, "Динамо" потренерую: и польза, и разминка.

    01.05.2025

  • RSMsouth

    а это разные люди ?!

    01.05.2025

  • iich

    Зачем Мостовой, когда Юран есть?! :joy::joy::joy:

    01.05.2025

  • RSMsouth

    Через сколько минут неожиданно для него самого , объявят о назначении Карпина ? Глебов первый скажет : « Это таааак неожиданно !»

    01.05.2025

  • iich

    Ох, не жалко тебе Динаму!)))

    01.05.2025

  • fedland

    продолжается прием заявок...

    01.05.2025

  • huikin

    Цар и Велики Кнезе конечно обеспечит титулами

    01.05.2025

  • Владислав

    Мостовой ГТ в Динамо? Здравствуй третья лига)

    01.05.2025

  • huikin

    Пусть в фамилии первую букву на "П" поменяет и тогда его точно назначат главным тренером Динамо (М)

    01.05.2025

  • bertoletik178

    "Великий" , "Царь", а на самом деле 0 без палочки. Шелупонь.

    01.05.2025

  • hattabych

    Про первого она ещё не написана )

    01.05.2025

  • bruno conti

    лучший вариант - игорь добровольский

    01.05.2025

  • смайлик7

    Личка*)

    01.05.2025

  • смайлик7

    зато Личке знает очень много слов сразу на 3-х языках))

    01.05.2025

  • george64

    Ну дайте Саше поработать! Кто знает, может там гений чахнет..

    01.05.2025

  • spar001

    то ли смеяться, то ли плакать...

    01.05.2025

  • fell62

    Идиот!!!

    01.05.2025

  • richardford

    Чем Личка лучше Мостового? Знатоки опишите.

    01.05.2025

  • hattabych

    Лучше Мостовой, чем Черчесов.

    01.05.2025

  • MOCKBA

    Что бы наши желания совпадали с нашими возможностями

    01.05.2025

  • смайлик7

    Ахах, вспомнилась сцена из фильма Корона российской империи.., когда в ресторане 2 предента на трон махались)))

    01.05.2025

  • Sage

    Лучше бы молчал, за умного сошёл

    01.05.2025

  • Секир-башка

    Посмеяться можно и только.

    01.05.2025

  • Заполярье

    Один шут, другой сказочник...Цирк, одним словом! :relaxed:?

    01.05.2025

  • Деметрио

    В соседней стране шут рулит, смеются до сих пор.

    01.05.2025

  • Деметрио

    — Откликнусь, конечно. Я готов возглавить команду. Очень давно у «Динамо» не было титулов. И как болельщик Спартака сделаю, чтобы ещё дольше не было!

    01.05.2025

  • Деметрио

    Пусть со второй лиги начинает. Хотя их болельщиков тоже жалко, они не виноваты.

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Я бы сделал так, назначил бы Моста главным, но при условии что в помошники он к себе возьмёт АБаскаля и тогда во вреям матчей можно транслировать не игру на поле , а все камеры развернуть в сторону скамейки , там будут самые главные футбольные события происходить , Мостовой будет тыкать пальцем и кричать на Абаскаля , что он никто , а АБаскаль будет дёргать за волосы МОста и кричать ему " Долой царя!"

    01.05.2025

  • Ydim

    Саня, у тебя на эту должность силиный конкурент, полевой командир Стас.

    01.05.2025

  • Sergey Markelov

    Саша, как бы я хотел, чтобы ты утер нос всем твоим злопыхателям ,причём с первого раза. Великий человек, велик во всем. Вторая поговорка не про тебя

    01.05.2025

  • Александр Селиверстов

    Это правильно! Дайте, наконец, шанс легенде. И легендарный результат обеспечен. Каким бы он ни был.

    01.05.2025

  • Иван Берлиоз

    придёт же человеку такое в голову-погода влияет,вероятно.....

    01.05.2025

  • Porco Rosso

    Дайте Царю поработать!

    01.05.2025

  • Niko McCowrey

    Задать такой вопрос челу, не тренировавшему никого и никогда, может прийти в голову только СЭ, а написать об этом - только Агаларову.

    01.05.2025

  • Адекватный спартач

    Губер на место Вяльбе метит. Там отдельная очередь.

    01.05.2025

  • Aprel

    Гни свою линию...:relaxed:?

    01.05.2025

  • Адекватный спартач

    Ну с этим точно титул будет. В ФНЛ...

    01.05.2025

  • Argor

    *бесперспективный

    01.05.2025

  • Заполярье

    Ментовские войны...:relaxed:?

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Дайте Мостовому поработать!

    01.05.2025

  • Заполярье

    Странные Вы люди? Простой директор клуба, может стать президентом страны, а вот бывший футболист, стать тренером по футболу; не может! Сюр!:sunglasses::money_mouth::relieved:

    01.05.2025

  • Max Stch

    Иван Васильевич меняет профессию..все сложилось, просто царь!

    01.05.2025

  • Фобия

    Понять и простить...:relieved:

    01.05.2025

  • Совковский

    Это однозначно диверсия от красно-белого агента. "Динамо", берегись!

    01.05.2025

  • Овен0464

    Царь-дэбил ....

    01.05.2025

  • Заполярье

    Царь Саша первый! :smirk:

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вся Россия за.

    01.05.2025

  • Aprel

    - Партия!? Дай порулить! Твой Царь...:relieved:

    01.05.2025

  • bond1951

    МОСТ ЗАТКНИСЬ УЖЕ ты же не пацан вчерашний........

    01.05.2025

  • Camry163

    Хоккеист хочет возглавить футбольную команду?

    01.05.2025

  • fell62

    За еду ,легко ....

    01.05.2025

  • Ganimed77

    Саш... А как же к нам, ты о чём, какое дюнама?! :fearful:Опомнись, иначе проснешься и Нигде... :rofl:

    01.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а да, посмотрел. нету.

    01.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    как нет? он же ее получил вроде.

    01.05.2025

  • Электросталец

    Шоумен, из Динамо сделает...

    01.05.2025

  • dinela

    Саша,верим!Хватит иноземцев кормить!

    01.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Сашок#верим!

    01.05.2025

  • Millwall82

    Динамо ради такого случая надо создать медиакоманду "Head and shoulders" и закинуть Санька туда, для обкатки и опыта работы.

    01.05.2025

  • Millwall82

    у него лицензии ПРО для этого нет, ну т.е. по правилам РПЛ он не может руководить командой РПЛ во время матча.

    01.05.2025

  • makhin.andrej

    Клоун!

    01.05.2025

  • Глупый

    или ты пример с ОНопко берешь

    01.05.2025

  • vvn.novikov

    Красавец!!! хуже не будет...но зато весело)))

    01.05.2025

  • Глупый

    ты же спартаковец

    01.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Помощником к Карпину. Это будет очищение от царской гордыни.

    01.05.2025

  • Gordon

    О! Уважаемое "Динамо" - назначьте, пожалуйста!

    01.05.2025

  • geviol

    Налейте Сане,и он отстанет,а не нальёте,то ВОЗГЛАВИТ!!!! он и пропьёт Динамо

    01.05.2025

  • так,так,так.... становится все интереснее,по ходу еще и за исходом этой головоломки нам предстоит следить!!!

    01.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    не знаю как вы, а я за. после ухода федуния и экскортницы совсем как-то стало скучно в рплке.

    01.05.2025

  • Прожарка свиней

    Спасибо Саше-посмеялся от души. А то праздник, а погода-дрянь...

    01.05.2025

  • marchela13

    Встань в очередь за Губернеевым.

    01.05.2025

  • Алексей Богданов

    Под Мостового не подходит ни одно описание в голосовании, хотя заметка о нем Нужно немедленно добавить пункт "старый неопытный перспективный россиянин"

    01.05.2025

  • stuart_parsley

    Приход Моствого, конечно, означает автоматическое получение титулов)))

    01.05.2025

  • Фердидурка

    - У тебя всё в порядке? - О, всё просто отлично. - Но, судя по голосу, ты пьяный. - А у меня вечеринка. Приглашён только я. Это такая частная вечеринка.

    01.05.2025

  • lvb

    Хехе. А когда у Мостового как игрока последний раз был титул, в внутренних соревнованиях стран, где он играл? Вспомним?) Бенфика» Обладатель Кубка Португалии: 1993 Эй, "Тсар", ты и титулы уже 30+ лет рядом не стояли. Так шо иногда лучше молчать, чем говорить. Пойдешь в "Динамо" на работу устраиваться.. Не забудь кукуху помыть.. и костюм одеть, пусть даже спортивный. А то за бомжа примут и погонят.. теми самыми)))

    01.05.2025

  • NF

    Я думаю, Мостовой должен быть не настолько глуп, чтобы хотя бы сейчас не понимать, как смешно выглядит его эпатажность и экстравагантность. По крайней мере, в теориии...

    01.05.2025

  • Эрик Стейн

    Очень давно у «Динамо» не было титулов....ну да, Мостовой тренер-это 100% гарантия титулов, ЦАРЬ как никак))))

    01.05.2025

  • 3_62

    Поддерживаем!

    01.05.2025

  • Автогол

    Да придёт спаситель. Все давно ждали Царя

    01.05.2025

