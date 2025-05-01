Судья Карасев назначен на матч «Зенит» — «Пари НН», Мешков — на игру «Акрон» — «Динамо» Мх в 27-м туре РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 27-го тура чемпионата России.

Матчи 27-го тура пройдут с 2 по 5 мая. Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Пари НН» назначен Сергей Карасев. Игра пройдет в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед матчем «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Встречу между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» рассудит Виталий Мешков. Матч состоится в пятницу. Старт — в 18.00 по московскому времени. «Динамо» из Махачкалы (27 очков) идет одиннадцатым в турнирной таблице, «Акрон» (29) на десятом месте.

2 мая (пятница)

«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): судья — Виталий Мешков;

помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Зуев; делегат РПЛ — Алексей Воронцов.

3 мая (суббота)

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев;

помощники судьи — Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый; делегат РПЛ — Вячеслав Семенов.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников;

помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов; делегат РПЛ — Сергей Кочетов.

4 мая (воскресенье)

«Факел» — «Спартак»: судья — Ранэль Зияков;

помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Мацюра; делегат РПЛ — Алексей Поляков.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков;

помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко; делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев;

помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Юрий Баскаков; делегат РПЛ — Иван Цитович.

«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан;

помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин; делегат РПЛ — Илья Хламов.

5 мая (понедельник)

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов;

помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Тюмин; делегат РПЛ — Алексей Попов.