Судья Карасев назначен на матч «Зенит» — «Пари НН», Мешков — на игру «Акрон» — «Динамо» Мх в 27-м туре РПЛ
РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 27-го тура чемпионата России.
Матчи 27-го тура пройдут с 2 по 5 мая. Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Пари НН» назначен Сергей Карасев. Игра пройдет в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед матчем «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
Встречу между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» рассудит Виталий Мешков. Матч состоится в пятницу. Старт — в 18.00 по московскому времени. «Динамо» из Махачкалы (27 очков) идет одиннадцатым в турнирной таблице, «Акрон» (29) на десятом месте.
2 мая (пятница)
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): судья — Виталий Мешков;
помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Зуев; делегат РПЛ — Алексей Воронцов.
3 мая (суббота)
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев;
помощники судьи — Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый; делегат РПЛ — Вячеслав Семенов.
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников;
помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов; делегат РПЛ — Сергей Кочетов.
4 мая (воскресенье)
«Факел» — «Спартак»: судья — Ранэль Зияков;
помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Мацюра; делегат РПЛ — Алексей Поляков.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков;
помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко; делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.
«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев;
помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Юрий Баскаков; делегат РПЛ — Иван Цитович.
«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан;
помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин; делегат РПЛ — Илья Хламов.
5 мая (понедельник)
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов;
помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Тюмин; делегат РПЛ — Алексей Попов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2