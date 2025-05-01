Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

1 мая, 15:08

Судья Карасев назначен на матч «Зенит» — «Пари НН», Мешков — на игру «Акрон» — «Динамо» Мх в 27-м туре РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 27-го тура чемпионата России.

Матчи 27-го тура пройдут с 2 по 5 мая. Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Пари НН» назначен Сергей Карасев. Игра пройдет в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед матчем «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Встречу между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» рассудит Виталий Мешков. Матч состоится в пятницу. Старт — в 18.00 по московскому времени. «Динамо» из Махачкалы (27 очков) идет одиннадцатым в турнирной таблице, «Акрон» (29) на десятом месте.

2 мая (пятница)

«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): судья — Виталий Мешков;

помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Зуев; делегат РПЛ — Алексей Воронцов.

3 мая (суббота)

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев;

помощники судьи — Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый; делегат РПЛ — Вячеслав Семенов.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников;

помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов; делегат РПЛ — Сергей Кочетов.

4 мая (воскресенье)

«Факел» — «Спартак»: судья — Ранэль Зияков;

помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Мацюра; делегат РПЛ — Алексей Поляков.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков;

помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко; делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев;

помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Юрий Баскаков; делегат РПЛ — Иван Цитович.

«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан;

помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин; делегат РПЛ — Илья Хламов.

5 мая (понедельник)

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов;

помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Тюмин; делегат РПЛ — Алексей Попов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy Nekrasov

    Левников отправился в турне:joy::joy::joy:. All inclusive

    02.05.2025

  • Valery I

    Кирюша значит будет топить Краснодар специалист растет одних уже отцепил...

    01.05.2025

  • Ganimed77

    А на свой матч, с мёртвой командой, ставят лысого, в связке с Кукушкиным:laughing:А почему Иванчуку дают два вечера с дамой вместе, чтобы они потопили Титаник и дальше танцевали на костях, на нашем матче?! :fearful:

    01.05.2025

  • Ganimed77

    Ну Левников ладно, это самый лучший арбитр, без иронии:blush:Теперь смотрим на Студию, Иванчук-Копейкина,здесь у Магнитуса будут очень большие Проблем усы:relaxed:??И дальше эту связку кидают на наш матч, только в обратном порядке:fearful:Это такой дякинский стендап али как?! :face_with_symbols_over_mouth:

    01.05.2025

    • «Динамо» объявило о назначении Гусева исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона

    Над клубами и судьями проводят эксперимент. «Пари НН» снова дали Кукуяна и Федорова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости