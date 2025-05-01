16 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

РПЛ опубликовала список игроков, которые пропустят матчи 27-го тура чемпионата России.

Из-за перебора желтых карточек на поле не смогут выйти Сергей Петров («Краснодар»), Вильмар Барриос («Зенит»), Мойзес, Миралем Пьянич, Милан Гайич (все трое — ЦСКА), Эсекьель Барко («Спартак»).

Также предстоящие матчи пропустят Диего Коста («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»), которые получили по красной карточке в предыдущем туре.

На одну игру дисквалифицирован тренер «Пари НН» Джордже Пантич.

27-й тур РПЛ стартует в пятницу, 2 мая, матчем между «Акроном» и махачкалинским «Динамо».